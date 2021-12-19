Derbiye damga vuran an! Kafa kafaya geldiler

Süper Lig'in 17. haftasında derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. Kritik maçtan kazanan çıkmazken maç 2-2 berabere sona erdi. Sarı-lacivertlilerin gollerini 14'de penaltıdan Mesut Özil ve 30'da Mergim Berisha atarken Siyah-beyazlıların gollerini ise 25' ve 59'da Josef de Souza kaydetti.