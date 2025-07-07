Derin artık hem Dünya Şampiyonu, hem Avrupa Şampiyonu, hem de Avrupa Üçüncüsü!
Formula Kite Gençler Avrupa Şampiyonası-Grand Prix’de Derin Deniz Sorguç U19 kategorisinde Avrupa şampiyonu, U21’de ise Avrupa üçüncüsü oldu.
Kaynak: İHA
Gençler Dünya şampiyonu olimpik milli sporcu Derin Atakan, bu kez İtalya’da önemli bir başarıya imza attı.
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Fenerbahçeli yelkenci, İtalya/Gizzeria’nın ev sahipliğinde 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Formula Kite Youth Europeans’ta rakiplerini geride bırakarak U19 kategorisinde Avrupa Gençler şampiyonu oldu.
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U21 kategorisinde ise üçüncülüğü elde etti.
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