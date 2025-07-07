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Derin artık hem Dünya Şampiyonu, hem Avrupa Şampiyonu, hem de Avrupa Üçüncüsü!

Formula Kite Gençler Avrupa Şampiyonası-Grand Prix’de Derin Deniz Sorguç U19 kategorisinde Avrupa şampiyonu, U21’de ise Avrupa üçüncüsü oldu.

Kaynak: İHA
Derin artık hem Dünya Şampiyonu, hem Avrupa Şampiyonu, hem de Avrupa Üçüncüsü! - Resim: 1

Gençler Dünya şampiyonu olimpik milli sporcu Derin Atakan, bu kez İtalya’da önemli bir başarıya imza attı. 

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Derin artık hem Dünya Şampiyonu, hem Avrupa Şampiyonu, hem de Avrupa Üçüncüsü! - Resim: 2

Fenerbahçeli yelkenci, İtalya/Gizzeria’nın ev sahipliğinde 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Formula Kite Youth Europeans’ta rakiplerini geride bırakarak U19 kategorisinde Avrupa Gençler şampiyonu oldu. 

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Derin artık hem Dünya Şampiyonu, hem Avrupa Şampiyonu, hem de Avrupa Üçüncüsü! - Resim: 3

U21 kategorisinde ise üçüncülüğü elde etti.

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Derin artık hem Dünya Şampiyonu, hem Avrupa Şampiyonu, hem de Avrupa Üçüncüsü! - Resim: 4
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