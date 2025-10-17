  1. Anasayfa
  4. Derinliklerin prensesi Şahika Ercümen'den yeni dünya rekoru!

Derinliklerin prensesi Şahika Ercümen'den yeni dünya rekoru

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze'ye destek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirdiği 107 metrelik dalışla, değişken ağırlık paletsiz kategorisinde kendisine ait olan dünya rekorunu yeniledi.

Kaynak: DHA / İHA
Milli sporcu Şahika Ercümen, 17 Ekim tarihinde Antalya'nın Kaş ilçesinde, değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metreye dalarak kendi dünya rekorunu geliştirmeyi hedefliyordu.

Şahika Ercümen, bu tarihi dalışını Gazze'ye destek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirdi. 

Şahika Ercümen107 metrelik dalışla, değişken ağırlık paletsiz kategorisinde kendisine ait olan dünya rekorunu yenilemiş oldu.

İşte Şahika Ercümen'in tarihi dalışından yansıyan kareler...

