Dev derbiyi kim kazanır? Ünlü isimlerden derbi yorumları
Tüm Türkiye bu akşam oynanacak Beşiktaş – Galatasaray derbisini beklerken ünlü isimlerden derbi yorumları geldi. İşte ünlü yorumcuların derbi tahminleri.
ERSİN DÜZEN - 'BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE'
"Hem kadro istikrarı hem de oyun gücü itibarıyla Beşiktaş, G.Saray'dan bir adım daha önde. Beşiktaş'ın hücum hattı çok formda. Aynı zamanda güçlü orta saha ile işin savunma tarafını da çok başarılı yapıyor. G.Saray, eksik olsa dahi derbi tecrübesine teknik direktör farkı nedeniyle biraz daha hakim. Malatya'da 120 dakika oynadılar, uzun maçı geride bıraktılar. Yorgunluk etkilemez ama mutlaka yıpranma olacaktır. Futbolcular Fatih hocanın son 1 hafta içindeki açıklamaları nedeniyle pozitif bir reaksiyon gösterebilirler. Daha başka bir motivasyonla derbiye çıkabilirler. Beşiktaş'ta 1 numara anahtar oyuncu Aboubakar. G.Saray'da ise Arda Turan. Beraberlik ağır basıyor, ama kazanırsa Beşiktaş kazanır."
BİLAL MEŞE - 'AZ HATA YAPAN KAZANIR'
"Çok güzel bir maç olacak. Her iki takımında gerek kadrosu gerek son haftalar oynadığı futbol derbide futbol kalitesini bir tık yukarı çıkartacaktır. Bu tip maçlarda skor üzerine öngörüde bulunmak çok zordur. Taraftar olsaydı Beşiktaş adına farklı şeyler söyleyebilirdim. Bu taraftarsızlık iki takım için de hiçbir şey ifade etmiyor. İkisi de kazanmak zorunda, bu da maçın çok çekişmeli geçeceğinin en büyük göstergesidir. Az hata yapan kazanır. "
YILMAZ VURAL - 'EN İYİ TAKIM İZLENİMİ BEŞİKTAŞ'TA'
"Türkiye’de derbiler bizim için çok önemli. Türkiye’deki bir derbiyi seyrettikten sonra İngiltere Ligi’nin çok vasat bir maçını seyrettiğimdeki oyunsal anlamdaki farklılığı inşallah görmem. Derbi havası anlamında, bizde oluşan gündem, hatta seyirci atmosferi Avrupa’ya göre daha iyi. En önemli derbilerinde bile bizim Türkiye’deki gibi atmosfer oluşmuyor ancak biz bu atmosferi sahada göremiyoruz. Ne hakem ne oyuncu ne de antrenörlerin oyunsal anlamında demek istediğim. Derbileri tahmin etmek çok zor. Geçen haftalardaki maçlara baktığımda Beşiktaş çok dinamik. Oyuncuların sahada yapabilecekleri her şeyi yapıyor ve golden sonra bir araya gelip sevinmeleri şu an en iyi Türkiye’deki en iyi takım izlenimi veriyor. Bireysellikten çok takım anlayışı önde. Galatasaray’a bakınca bireysel anlamda oyun kalitesi daha önde gibi ama uygulama da Beşiktaş’ın takım anlayışı onlara nazaran daha önde. Derbiye yakışır bir uygulama olur umarım benim görmek istediğim bu."
İBRAHİM ÜZÜLMEZ - 'BEŞİKTAŞ FAVORİ'
"Beşiktaş, teknik adamların ve takımın son haftalardaki performansına bakıldığında derbide favori. Başakşehir maçıyla Beşiktaş'ın çıkışa geçen oyunu var. Sergen Yalçın ve talebelerinin oyunundan herkes keyif alıyor. Kazanma alışkanlığı başladı. Gol sevinçlerinde bile oyuncuların şampiyonluğu ne kadar arzuladıklarını görüyoruz. Tabii ki derbi maçı. Kolay olmayacaktır. İki takım da 1. ve 2. bölgeyi iyi kapatıyor. Bol gollü maç olmayacaktır. 1-0 veya 2-1 Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş takımı 3. bölgede yaptığı baskıları bu maçta da yaparsa rakibin hatalarından faydalanacaktır. Derbide oynarsa Nkoudou oynamazsa Aboubakar öne çıkar."