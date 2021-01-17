Dev derbiyi kim kazanır? Ünlü isimlerden derbi yorumları

YILMAZ VURAL - 'EN İYİ TAKIM İZLENİMİ BEŞİKTAŞ'TA'

"Türkiye’de derbiler bizim için çok önemli. Türkiye’deki bir derbiyi seyrettikten sonra İngiltere Ligi’nin çok vasat bir maçını seyrettiğimdeki oyunsal anlamdaki farklılığı inşallah görmem. Derbi havası anlamında, bizde oluşan gündem, hatta seyirci atmosferi Avrupa’ya göre daha iyi. En önemli derbilerinde bile bizim Türkiye’deki gibi atmosfer oluşmuyor ancak biz bu atmosferi sahada göremiyoruz. Ne hakem ne oyuncu ne de antrenörlerin oyunsal anlamında demek istediğim. Derbileri tahmin etmek çok zor. Geçen haftalardaki maçlara baktığımda Beşiktaş çok dinamik. Oyuncuların sahada yapabilecekleri her şeyi yapıyor ve golden sonra bir araya gelip sevinmeleri şu an en iyi Türkiye’deki en iyi takım izlenimi veriyor. Bireysellikten çok takım anlayışı önde. Galatasaray’a bakınca bireysel anlamda oyun kalitesi daha önde gibi ama uygulama da Beşiktaş’ın takım anlayışı onlara nazaran daha önde. Derbiye yakışır bir uygulama olur umarım benim görmek istediğim bu."