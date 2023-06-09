Dev finalin ev sahibi İstanbul'a turist akını

Guido Ravizza isimli taraftar ise zor bir maç olacağını belirterek, "Manchester City, iyi bir takım. Çok güzel bir maç olacak. Fakat biz de Inter'iz. Bu maçta tarih önemli olacak. Hakan Çalhanoğlu'na çok güveniyoruz. Ondan gol umuyoruz. Şehri gezeceğim bu akşam" cümlelerine yer verdi.