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Dev maç öncesi Brighton'da Ferdi Kadıoğlu kararı

Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak olan Brighton'da Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11 de maça çıkacağı iddia edildi.

Kaynak: NTVSpor
Dev maç öncesi Brighton'da Ferdi Kadıoğlu kararı - Resim: 1

Brighton, 28 Eylül Cumartesi günü Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea'ye konuk olacak.

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Dev maç öncesi Brighton'da Ferdi Kadıoğlu kararı - Resim: 2

İngiliz basınında yer alan habere göre, Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk kez ilk 11'de şans verecek.

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Dev maç öncesi Brighton'da Ferdi Kadıoğlu kararı - Resim: 3

Haberde Hürzeler'in Chelsea maçı için Ferdi Kadıoğlu'nu Estupinan'ın önünde gördüğü ve formayı verebileceği belirtildi.

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Dev maç öncesi Brighton'da Ferdi Kadıoğlu kararı - Resim: 4

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Brighton formasıyla 2 maça çıktı.

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