Dev maç öncesi Brighton'da Ferdi Kadıoğlu kararı
Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak olan Brighton'da Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11 de maça çıkacağı iddia edildi.
Kaynak: NTVSpor
Brighton, 28 Eylül Cumartesi günü Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea'ye konuk olacak.
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İngiliz basınında yer alan habere göre, Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk kez ilk 11'de şans verecek.
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Haberde Hürzeler'in Chelsea maçı için Ferdi Kadıoğlu'nu Estupinan'ın önünde gördüğü ve formayı verebileceği belirtildi.
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Ferdi Kadıoğlu bu sezon Brighton formasıyla 2 maça çıktı.
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