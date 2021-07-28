Diagne'ye sürpriz talip
Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Diagne'ye sürpriz bir talip çıktı.
Galatasaray'a geldiği günden bu yana yaptıklarıyla gündemden düşmeyen Senegalli golcü için İtalyan ekibi Cagliari'nin devreye girdiği yazıldı.
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Tuttomercatoweb sitesinde yer alan habere göre; İtalyan ekibi, Arjantinli forvet Giovanni Simeone'nin takımdan ayrılması durumunda yerini Senegalli golcü oyuncu Mbaye Diagne ile doldurmak istiyor.
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Diagne geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İngiltere'nin West Bromwich takımında kiralık olarak geçirmişti.
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