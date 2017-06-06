Arda Turan’a sosyal medyada büyük tepki

A Milli Futbol Takımı’nı Makedonya’dan İtalya’ya taşıyan uçakta gazeteci Bilal Meşe’ye fiziki saldırıda bulunan ve ağıza alınmayacak küfürlerle hakaret eden Barcelona forması giyen futbolcu Arda Turan’a sosyal medyada da tepki geldi. Arda’nın olayların üzerine bir de Instagram hesabından sıcağı sıcağına yaptığı açıklama tartışmalara yol açtı. İşte Twitter’dan Arda Turan’a tepkiler: