Eşi tarafından bıçaklanan kadının yardım çığlığı! Evim cezaevine döndü

Öte yandan E.S, savcılık ifadesinde 23 Temmuz'da eşi G.S'nin bahçe tarafından camdan yatak odasına girdiğini ve elindeki bıçakla kendisine zarar verdiği iddiasında bulundu.



Bağırmaması için G.S'nin kendisini tehdit ettiğini savunan E.S, "Eşim beni karşısına oturttu ve 'benimle barışacaksın yoksa daha kötü olur. Seni yaşatmam, çocuklarını da yaşatmam. Benden şikayetçi olursan seni öldürürüm. İçeriye bile girsem çıkar seni gebertirim' gibi sözlerle tehdit etti. Ben de her dediğine 'tamam' dedim. Elindeki bıçağı da zorla elime verdi ve evden çıktı." dedi.