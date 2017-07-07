Fenerbahçe'nin yeni sezon formasında dikkat çeken detay !
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı. Yeni formadaki yaka dikkatlerden kaçmadı.
Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonunda giyeceği 3 yeni forması basına tanıtıldı. Tanıtım törenine yeni transferler Mehmet Ekici, Valbuena, Nabil Dirar katıldı.
YEŞİL VE SARI FORMALAR DİKKAT ÇEKTİ
Sarı-lacivertli ekip yeni sezonda klasik çubuklu, sarı ve yeşil olmak üzere 3 farklı forma giyecek. Özellikle yakalı sarı forma dikkat çekti.
Yeni transferlerin tanıttığı formalardan klasik olanı Mehmet Ekici, yeşili Valbuena ve sarıyı Nabil Dirar giydi.