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  3. 07 Temmuz 2017 15:59

Fenerbahçe'nin yeni sezon formasında dikkat çeken detay !

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı. Yeni formadaki yaka dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon formasında dikkat çeken detay !

Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonunda giyeceği 3 yeni forması basına tanıtıldı. Tanıtım törenine yeni transferler Mehmet Ekici, Valbuena, Nabil Dirar katıldı.

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Fenerbahçe'nin yeni sezon formasında dikkat çeken detay !

YEŞİL VE SARI FORMALAR DİKKAT ÇEKTİ
Sarı-lacivertli ekip yeni sezonda klasik çubuklu, sarı ve yeşil olmak üzere 3 farklı forma giyecek. Özellikle yakalı sarı forma dikkat çekti.

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Fenerbahçe'nin yeni sezon formasında dikkat çeken detay !

Yeni transferlerin tanıttığı formalardan klasik olanı Mehmet Ekici, yeşili Valbuena ve sarıyı Nabil Dirar giydi.

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Fenerbahçe'nin yeni sezon formasında dikkat çeken detay !

Öte yandan Fenerbahçe yeni sezon formalarının yarın satışa çıkacağını duyurdu.

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