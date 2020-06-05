Koronavirüs hangi ülkelerde daha hızlı yayılıyor? İşte o ülkeler!

RUSYA'DA BİR GÜNDE 8 BİNDEN FAZLA VAKA

Rusya'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 449 bin 834'e, ölü sayısı 5 bin 528’e yükseldi. Son 24 saatte 8 bin 726 coronavirüs vakası yaşanırken, 144 kişi yaşamını yitirdi.



Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 726 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 449 bin 834'e ulaştı.