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  3. 05 Haziran 2020 22:38

Koronavirüs hangi ülkelerde daha hızlı yayılıyor? İşte o ülkeler!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, bazı ülkelerde seyrini yavaş gösterirken, bazı ülkelerde ise hızla yayılıyor! İşte koronavirüsün en tehlike oluşturduğu ülkeler...

Koronavirüs hangi ülkelerde daha hızlı yayılıyor? İşte o ülkeler!

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 273 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 6 bin 348'e ulaştı.

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Koronavirüs hangi ülkelerde daha hızlı yayılıyor? İşte o ülkeler!

Ülkede son 24 saatte 9 bin 851 vaka kayda geçerken bununla günlük vaka artışında yeni bir rekor yaşanmış oldu. Yeni tespit edilenlerle toplam vaka sayısı 226 bin 770'e çıktı. Hindistan'da bugüne kadar yeni tip coronavirüse yakalanan 109 bin 462 kişi iyileşti.

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Koronavirüs hangi ülkelerde daha hızlı yayılıyor? İşte o ülkeler!

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan dünyada en fazla vakanın tespit edildiği 7'nci ülke konumunda bulunuyor.

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Koronavirüs hangi ülkelerde daha hızlı yayılıyor? İşte o ülkeler!

RUSYA'DA BİR GÜNDE 8 BİNDEN FAZLA VAKA
Rusya'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 449 bin 834'e, ölü sayısı 5 bin 528’e yükseldi. Son 24 saatte 8 bin 726 coronavirüs vakası yaşanırken, 144 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 726 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 449 bin 834'e ulaştı.

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