Mudurnu'daki şato tipi villalarla ilgili yeni gelişme

‘KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ’



Kararı değerlendiren Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mezher Yerdelen, “İstinaf mahkemesinin şirketlerimiz için daha önce verilen iflas kararını kaldırması olumlu bir gelişme. Zaten hükümet komiserlerinin raporunda da şirketlerin doğrudan batık olmadığı belirtilmesine rağmen yerel mahkemenin iflas kararı vermesine biz de şaşırmıştık.