Özbek ile Orman arasında güldüren diyalog
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman arasında güldüren bir 'çim' muhabbeti geçti.
Galatasaray Başkanı Özbek, “Çimler de ayvayı yedi!” diyerek Orman’a takıldı. Beşiktaş Başkanı ise derbiyi işaret edip “14. haftaya kadar düzelir, o zaman görürsünüz başkanım” esprisini yaptı
(Habertürk)
Vodafone Park’ta oynanan ve Ampute Futbol Milli Takımımız’ın zaferiyle sonuçlanan Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalini izleyenler arasında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de vardı...
Bitiş düdüğünden sonra ilk olarak kupa töreninde bir araya gelen ikili, saha içinde Ampute Futbol Milli Takımı’nın coşkusuna ortak oldu.