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  3. 11 Ekim 2017 15:03

Özbek ile Orman arasında güldüren diyalog

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman arasında güldüren bir 'çim' muhabbeti geçti.

Özbek ile Orman arasında güldüren diyalog

Galatasaray Başkanı Özbek, “Çimler de ayvayı yedi!” diyerek Orman’a takıldı. Beşiktaş Başkanı ise derbiyi işaret edip “14. haftaya kadar düzelir, o zaman görürsünüz başkanım” esprisini yaptı

(Habertürk)

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Özbek ile Orman arasında güldüren diyalog

Vodafone Park’ta oynanan ve Ampute Futbol Milli Takımımız’ın zaferiyle sonuçlanan Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalini izleyenler arasında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de vardı...

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Özbek ile Orman arasında güldüren diyalog

Bitiş düdüğünden sonra ilk olarak kupa töreninde bir araya gelen ikili, saha içinde Ampute Futbol Milli Takımı’nın coşkusuna ortak oldu.

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Özbek ile Orman arasında güldüren diyalog

Pprotokol çıkışında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı bekleyen ev sahibi başkan Orman, bir süre sonra yanına gelen başkan Özbek’le oldukça samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

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