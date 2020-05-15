Sokağa çıkma yasağı öncesi alışverişe akın ettiler

Turizmin ve ticaretin merkezi noktalarından Tarihi Yarımada genelinde çok sayıda kişinin alışveriş yaptığı gözlendi. Bazı bölgelerde de zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. D-100 ve TEM otoyollarının bağlantı yollarında trafik, kısa süreli durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 13.57 itibarıyla yüzde 33 oldu.



