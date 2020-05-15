Sokağa çıkma yasağı öncesi alışverişe akın ettiler
İstanbul halkı, Koronavirüs ile mücadele kapsamında 16-17-18-19 Mayıs'ta uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde alışverişe akın etti.
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında bu gece saat 00.00'da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alışveriş yapan vatandaşlar kentin bazı noktalarında yoğunluğa neden oldu.
Turizmin ve ticaretin merkezi noktalarından Tarihi Yarımada genelinde çok sayıda kişinin alışveriş yaptığı gözlendi. Bazı bölgelerde de zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. D-100 ve TEM otoyollarının bağlantı yollarında trafik, kısa süreli durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 13.57 itibarıyla yüzde 33 oldu.
Sokağa çıkma yasağı saat 11.00- 15.00 saatlerinde kaldırılan 15-20 yaş grubu da cadde ve parklarda yürüyüş yaptı. Kentin en işlek noktalarından Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de az da olsa insan hareketliliği gözlendi. Yer yer sosyal mesafeye dikkat edilmezken dışarıya çıkanların çoğunun maske kullandığı görüldü.
Anadolu Yakası'nda yoğun trafiğin gözlendiği tek yer ise Bağdat Caddesi oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması kalkan gençlerin de alışveriş yaptığı Bağdat Caddesi, Kadıköy ve Üsküdar çarşıda yoğunluk görüldü. Bazı vatandaşlar da gece yarısı başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde alışveriş yaptı.