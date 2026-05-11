Diyarbakır’da tarihi gece: Süper Lig'e yükselen Amedspor kupasını on binlerin önünde aldı!
Süper Lig’e "merhaba" diyen Amed Sportif Faaliyetler, şampiyonluk kupasını Nevruz Parkı’nda düzenlenen dev törenle kaldırdı. On binlerce taraftarın katıldığı gecede renkli görüntüler yaşanırken, Kulüp Başkanı Nahit Eren’den dikkat çeken bir çağrı geldi: "Bizden korkmayın; coşkumuz Süper Lig’e renk ve barış getirecek."
Tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Amed Sportif Faaliyetler, şampiyonluk gururunu Diyarbakır Nevruz Parkı’nda düzenlenen görkemli bir törenle taçlandırdı.
On binlerce futbolseverin alanı hınçahınç doldurduğu kutlamalarda, şampiyonluk kupası büyük bir coşkuyla havaya kalktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin de hazır bulunduğu törene; siyaset dünyasından isimler, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Program, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde başlarken, Amedspor’un Senegalli yıldızı Mbaye Diagne’nin sahneye çıkarak halay çekmesi taraftarlardan büyük alkış aldı.
Gecede sadece futbol takımı değil, Süper Lig’e yükselen Amedspor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da kupasını alarak çifte mutluluk yaşattı.