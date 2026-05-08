Doktorlar ''yarışamazsın'' demişti... Ama o sakatlığına rağmen 8. kez Dünya Şampiyonu oldu!
İzmirli powerlifter Can Yeşilpınar, kol kasındaki yırtılmaya ve doktorların tüm risk uyarılarına rağmen Mısır'da düzenlenen Powerlifting Dünya Kupası'nda rakiplerini devirerek kürsünün zirvesine çıktı. "Ağır sıklet masterler" kategorisinde 8. kez dünya şampiyonu olan 43 yaşındaki sporcu, başarısının sırrını ve yeni hedeflerini anlattı.
Kaynak: DHA
Geçen yıl mayıs ayında kol kasında meydana gelen yırtılma nedeniyle zor günler geçiren Yeşilpınar, doktorların "yarışmalara katılması riskli" uyarısına kulak asmadı.
Şampiyon sporcu, hafif antrenmanlarla başladığı hazırlık sürecini Kahire'de düzenlenen Powerlifting Dünya Kupası ile taçlandırdı.
Polonyalı ve Rus rakiplerini geride bırakan Yeşilpınar, "Ağır sıklet masterler" kategorisinde bir kez daha şampiyonluk kürsüsüne çıktı.
