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  3. 30 Eylül 2020 20:06

Domagoj Vida'dan Beşiktaş'ı şoke eden talep

Beşiktaş'tan yıllık 3.4 milyon euro maaş alan ve bu ücreti bırakmak istemeyen Hırvat stoper Domagoj Vida, siyah-beyazlı yönetimi bir kez daha şoke etti.

Domagoj Vida'dan Beşiktaş'ı şoke eden talep

Beşiktaş'tan yıllık 3.4 milyon euro maaş alan ve bu ücreti bırakmak istemeyen Hırvat stoper Domagoj Vida, siyah-beyazlı yönetimi bir kez daha şoke etti.

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Domagoj Vida'dan Beşiktaş'ı şoke eden talep

Transfer görüşmeleri yapması için deneyimli yıldıza izin veren Beşiktaş Yönetimi'nin Hırvat futbolcunun tavrı sonrasında adeta eli kolu bağlandı.

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Domagoj Vida'dan Beşiktaş'ı şoke eden talep

Hırvat savunmacıdan herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyecek duruma kadar şartlarını esneten siyah-beyazlılar, futbolcunun Arabistan'dan gelen teklifi reddetmesinin ardından adeta küpleri bindi.

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Domagoj Vida'dan Beşiktaş'ı şoke eden talep

Hem maaş yükü hem de vasatın altına düşen performansından dolayı Beşiktaş'ın bir an önce kadrosundan çıkartmak istediği Vida, siyah-beyazlı yönetim ile son yaptığı görüşmede ayrılık için şartını belirledi.

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