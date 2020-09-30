Domagoj Vida'dan Beşiktaş'ı şoke eden talep
Beşiktaş'tan yıllık 3.4 milyon euro maaş alan ve bu ücreti bırakmak istemeyen Hırvat stoper Domagoj Vida, siyah-beyazlı yönetimi bir kez daha şoke etti.
Beşiktaş'tan yıllık 3.4 milyon euro maaş alan ve bu ücreti bırakmak istemeyen Hırvat stoper Domagoj Vida, siyah-beyazlı yönetimi bir kez daha şoke etti.
Transfer görüşmeleri yapması için deneyimli yıldıza izin veren Beşiktaş Yönetimi'nin Hırvat futbolcunun tavrı sonrasında adeta eli kolu bağlandı.
Hırvat savunmacıdan herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyecek duruma kadar şartlarını esneten siyah-beyazlılar, futbolcunun Arabistan'dan gelen teklifi reddetmesinin ardından adeta küpleri bindi.