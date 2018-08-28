İşte dört büyüklerde transfer bilançosu !

Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon futbolcu Nagatomo için de İnter'e 2.5 milyon Euro verdi. Everton'dan kiralık olarak kadroya katılan Henry Onyekuru için de İngiliz kulübüne kiralama bedeli olarak 800 bin Euro ödendi. Kadroya kiralık olarak katılan bir başka isim olan Badou N'Diaye için ise ödenen bedel 750 bin Euro oldu.

