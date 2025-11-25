Dünya devi Galatasaray'ın yıldızı için geliyor! 100 milyon euroyu gözden çıkardılar
İspanyol basını, Real Madrid'in Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen için teklif yapacağını yazdı.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, dünya devlerinin radarında. İspanyol basını, Real Madrid'in yıldız futbolcu için ciddi bir transfer planı hazırladığı ve Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığını yazdı.
Fichajes’te yer alan habere göre Real Madrid, sezon sonunda kadro yapılanmasında önemli değişikliklere gitmeyi planlıyor. Vinicius Jr.’ın ayrılık ihtimalinin gündemde olduğu, Kylian Mbappe’nin ise doğal pozisyonu olan sol kanada döneceği belirtiliyor.
Bu doğrultuda Real Madrid’in, ileri hat için “dünya çapında, hızlı, agresif ve lider özellikleri olan” bir golcü arayışına yöneldiği ifade edildi. Teknik ve fiziksel profiliyle Osimhen’in bu beklentiye tamamen uyduğu vurgulanıyor.
Haberde, Galatasaray’ın Osimhen’i Napoli’den 75 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı hatırlatılırken, oyuncunun performans seviyesi nedeniyle sarı-kırmızılıların bu transferde pazarlık masasına kolay oturmayacağı değerlendiriliyor.