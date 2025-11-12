  1. Anasayfa
Dünya devi Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'i istiyor!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen dünya devlerinin radarında. İspanya La Liga devi Barcelona, Osimhen için sarı-kırmızılı ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Barcelona, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen’i gündemine aldı.

Fichajes'in haberine göre, sportif direktör Deco’nun listesinde yer alan Osimhen’in, Robert Lewandowski’ye alternatif olabilecek profil, potansiyel ve maliyete sahip olduğu belirtiliyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla etkileyici bir performans sergileyen 26 yaşındaki forvetin, fizik gücü, hızı ve bitiriciliğiyle Barça’nın uzun vadeli planlarına uygun olduğu ifade ediliyor.

Katalan ekibinin, mali sınırları aşmadan transferi tamamlamayı hedeflediği ve Osimhen’i takımın yeni döneminde hücumun lideri olarak gördüğü kaydedildi. 

