Dünya devlerini peşine takan Osimhen bir teklifi reddetti!

OSIMHEN'İ İSTEYEN TAKIMLAR

Öte yandan İtalyan basınındaki haberlerde, Osimhen ile Suudi Arabistan ekipleri ile birlikte Arsenal ve Manchester United'ın ilgilendiği yazıldı.

Osimhen'i daha önce de isteyen Paris Saint-Germain'in de Nijeryalı futbolcuya ilgisinin devam ettiği kaydedildi.