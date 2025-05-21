Dünya devlerini peşine takan Osimhen bir teklifi reddetti!
İtalyan basını, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in Serie A ekibinden gelen teklifi reddettiğini yazdı.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Transfer iddiaları ise gündemden düşmüyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Osimhen, Juventus'un kendisine olan yoğun ilgisine rağmen İtalyan temsilcisine, "Hayır" dedi. Osimhen'in bir sonraki takımının kesin olarak Juventus olmayacağı belirtildi.
Il Mattino'da yer alan haberde, Osimhen'in ekonomik istekleri kadar sportif isteklerinin de olduğu ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımda oynamak istediği ifade edildi. Türkiye'de yakaladığı başarının ardından Osimhen'in Galatasaray'da kalma fikrini de değerlendirdiği belirtildi.
OSIMHEN'İ İSTEYEN TAKIMLAR
Öte yandan İtalyan basınındaki haberlerde, Osimhen ile Suudi Arabistan ekipleri ile birlikte Arsenal ve Manchester United'ın ilgilendiği yazıldı.
Osimhen'i daha önce de isteyen Paris Saint-Germain'in de Nijeryalı futbolcuya ilgisinin devam ettiği kaydedildi.