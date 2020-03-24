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  3. 24 Mart 2020 10:26

Dünya Fatih Terim'i konuşuyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüse yakalandığını açıklayınca Dünya ve özellikle İtalya basını bu durumu manşetlerine taşıdı.

Dünya Fatih Terim'i konuşuyor!

Galatasaray’da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın ardından teknik direktör Fatih Terim’in de korona virüsü testi pozitif çıktı. Deneyimli teknik adam hastalığa yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu, “Merak etmeyin. Emin ellerdeyim” ifadesini kullandı. Terim’in yardımcılarının testleri ise negatif çıktı.

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Dünya Fatih Terim'i konuşuyor!

THE STAR (MALEZYA)- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı. 

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Dünya Fatih Terim'i konuşuyor!

LEQUIPE (FRANSA) - 66 yaşındaki Fatih Terim'in Covid-19 testi pozitif çıktı. 

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Dünya Fatih Terim'i konuşuyor!

A BOLA (PORTEKİZ) - Fatih Terim, Covid-19'a yakalanan son isim oldu.

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