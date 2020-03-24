Dünya Fatih Terim'i konuşuyor!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüse yakalandığını açıklayınca Dünya ve özellikle İtalya basını bu durumu manşetlerine taşıdı.
Galatasaray’da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın ardından teknik direktör Fatih Terim’in de korona virüsü testi pozitif çıktı. Deneyimli teknik adam hastalığa yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu, “Merak etmeyin. Emin ellerdeyim” ifadesini kullandı. Terim’in yardımcılarının testleri ise negatif çıktı.
THE STAR (MALEZYA)- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı.