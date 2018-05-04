Dünya Fenerbahçe - Beşiktaş maçını konuşuyor !
Beşiktaş'ın sahaya çıkmadığı Fenerbahçe derbisi, dünya basınında geniş yer buldu.
Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından iptal edildi. Beşiktaş'ın kararı ve Mete Kalkavan tarafından iptal edilen derbi gündem oldu.
(FutbolArena)
Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Avrupa basınında da yankı uyandırdı. Özellikle Beşiktaş'ın daha önceden açıkladığı "Maça çıkmayacağız." kararı İngiliz, Alman, Fransız ve İspanyol basınında geniş yer buldu.