Dünya Fenerbahçe - Beşiktaş maçını konuşuyor !

Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından iptal edildi. Beşiktaş'ın kararı ve Mete Kalkavan tarafından iptal edilen derbi gündem oldu.

(FutbolArena)

