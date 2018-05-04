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  3. 04 Mayıs 2018 11:10

Dünya Fenerbahçe - Beşiktaş maçını konuşuyor !

Beşiktaş'ın sahaya çıkmadığı Fenerbahçe derbisi, dünya basınında geniş yer buldu.

Dünya Fenerbahçe - Beşiktaş maçını konuşuyor !

Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından iptal edildi. Beşiktaş'ın kararı ve Mete Kalkavan tarafından iptal edilen derbi gündem oldu.
(FutbolArena)

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Dünya Fenerbahçe - Beşiktaş maçını konuşuyor !

Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Avrupa basınında da yankı uyandırdı. Özellikle Beşiktaş'ın daha önceden açıkladığı "Maça çıkmayacağız." kararı İngiliz, Alman, Fransız ve İspanyol basınında geniş yer buldu.

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Dünya Fenerbahçe - Beşiktaş maçını konuşuyor !

İşte o yorumlar...

"İstanbul derbisi iptal edildi. İtirazı reddedilen Beşiktaş, maça çıkmadı."

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Dünya Fenerbahçe - Beşiktaş maçını konuşuyor !

"Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararına karşı çıkarak sahaya çıkmadı. İstanbul derbisini Fenerbahçe hükmen 3-0 kazandı."

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