Dünya kahroldu... Genç sporcu milyonların gözü önünde hayatını kaybetti

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dün yapılan açıklamada durumunun kritik olduğu belirtilen Jason Dupasquier ile ilgili bugün kötü haber verildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücünün hayatını kaybettiği belirtildi. İsviçreli sürücü, geçen yıl Moto3'te yarışmaya başlamış ve ilk yılında puan alma başarısı gösterememişti.