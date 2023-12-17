Dünya Kulüpler Şampiyonası rüya takımında 7 Türk sporcu
Türkiye'den iki takımın final oynadığı, VakıfBank'ı yenen Eczacıbaşı Dynavit'in kupayı kazandığı Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın rüya takımına seçilen 7 sporcunun 6'sı bu iki takımdan çıktı.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen Dünya’nın en prestijli voleybol turnuvalarından olan FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank’ı 3-2 mağlup ederek 3. kez kupanın sahibi oldu.
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Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın rüya takımına Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank forması giyen isimler damga vurdu.
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Karşılaşmanın ardından 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın rüya takımı da açıklandı.
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Rüya takım şu isimlerden oluştu;
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