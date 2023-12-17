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Dünya Kulüpler Şampiyonası rüya takımında 7 Türk sporcu

Türkiye'den iki takımın final oynadığı, VakıfBank'ı yenen Eczacıbaşı Dynavit'in kupayı kazandığı Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın rüya takımına seçilen 7 sporcunun 6'sı bu iki takımdan çıktı.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Dünya Kulüpler Şampiyonası rüya takımında 7 Türk sporcu - Resim: 1

Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen Dünya’nın en prestijli voleybol turnuvalarından olan FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank’ı 3-2 mağlup ederek 3. kez kupanın sahibi oldu.

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Dünya Kulüpler Şampiyonası rüya takımında 7 Türk sporcu - Resim: 2

Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın rüya takımına Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank forması giyen isimler damga vurdu.

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Dünya Kulüpler Şampiyonası rüya takımında 7 Türk sporcu - Resim: 3

Karşılaşmanın ardından 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın rüya takımı da açıklandı. 

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Dünya Kulüpler Şampiyonası rüya takımında 7 Türk sporcu - Resim: 4

Rüya takım şu isimlerden oluştu;

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