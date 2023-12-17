Dünya Kulüpler Şampiyonası rüya takımında 7 Türk sporcu

Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen Dünya’nın en prestijli voleybol turnuvalarından olan FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank’ı 3-2 mağlup ederek 3. kez kupanın sahibi oldu.