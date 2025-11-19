Dünya Kupası yolunda İspanya'ya berabere kaldık; Play-Off'lara gidiyoruz
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda karşılaştığı İspanya ile 2-2 berabere kaldı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, La Cartuja Stadyumu'nda İspanya ile karşı karşıya geldi. Miller, mücadeleden 2-2'lik skorla berabere ayrıldı.
Grupta oynadığı 5 maçı gol yemeden tamamlayan İspanya'ya, gruptaki ilk gollerini A Milli takımımız atarken Ay-yıldızlıların gollerini Deniz Gül ile Salih Özcan kaydetti.
Milliler, bu sonuçla grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'na katılmak için Mart 2026'da play-off oynayacak.
Avrupa elemelerinde gidecek son 4 ülkenin belirleyeceği play-off'larda eleme turundaki 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım yer alacak.