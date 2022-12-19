Dünya Kupası'nda Lionel Messi şov! Rekorları altüst etti
2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, turnuvaya damgasını vurdu.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona Arjantin ulaştı. Nefes kesen finalde Arjantin'i seri penaltı atışları sonunda mağlup eden Tangocular, 36 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nı müzesine götürdü. Turnuvanın en değerli futbolcusu seçilen Lionel Messi ise çok sayıda rekorun sahibi oldu.
EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU
Arjantinli efsane futbolcu Gabriel Batistuta'yı geçerek Arjantin formasıyla Dünya Kupası tarihinde 13. golünü atan Lionel Messi, Pele'yi de geride bıraktı. Arjantinli yıldız, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu.
5 FARKLI KUPADA ASİST YAPTI
2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda boy gösteren Lionel Messi, 5 kez Dünya Kupası'nda oynama başarısı gösteren az sayıda futbolcudan biri oldu. 35 yaşındaki futbolcu, 5 farklı kupada asist yapan ilk futbolcu oldu. Messi, Katar'da 3 asist yapma başarısı gösterdi.,
DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMA REKORU KIRDI
Lionel Messi, 26 maç ile Dünya Kupası'nda en fazla sahaya çıkan futbolcu oldu. Arjantinli yıldız, 2314 dakika ile Paolo Maldini'nin 2217 dakikalık Dünya Kupası'nda oynama rekorunu da tarihe gömdü.