Dünya Kupası'nda Lionel Messi şov! Rekorları altüst etti

EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU

Arjantinli efsane futbolcu Gabriel Batistuta'yı geçerek Arjantin formasıyla Dünya Kupası tarihinde 13. golünü atan Lionel Messi, Pele'yi de geride bıraktı. Arjantinli yıldız, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu.