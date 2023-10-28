Dünya rekortmeni Şahika Ercümen'den 100. yıl dalışı

“Şahika Ercümen, Türk kadının gücü ve başarısı”

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman gazileri ve şehitleri minnet ve özlemle andıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 100. yıl kutlamalarının tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da coşkuyla sürdüğünü söyledi. Şahika Ercümen’e gerçekleştirdiği dalış için teşekkür eden Böcek, “Şahika Ercümen, Türk kadının gücü ve başarısı. 11 dünya rekoru olan bir kardeşimiz. Ona çok teşekkür ediyorum. Türk kadınına değer veren herkese de teşekkür ediyorum” dedi.