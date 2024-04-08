Dünya tatil edilen Süper Kupa maçını konuşuyor

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O Jogo: Beklenen oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto eden Fenerbahçe, U19 takımıyla çıktığı Süper Kupa finalinde sahadan çekildi.

Abola: Fenerbahçe U19 oyuncularıyla sahaya çıkıyor, ilk dakikada gol yiyor ve sahayı terk ediyor. Jorge Jesus'un eski takımının antrenörü, Icardi'nin golünün ardından oyuncuları soyunma odasına çağırdı.

Record: Gerçeküstü. Galatasaray 49 saniyede gol attı ve Fenerbahçe kısa süre sonra oyunu bıraktı. Türk futbolu sıkıntılı günler yaşamaya devam ediyor. Bu pazar günü federasyonu protesto eden Fenerbahçe, Süper Kupa'da genç oyunculardan oluşan takımıyla sahaya çıktı ve 1-0 mağlup olduğu dakikadan sonra sahayı terk etme ve iptal kararı aldı.