Dünya tatil edilen Süper Kupa maçını konuşuyor
Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıktığı ve futbolcuların sahadan çekilmesinin ardından tatil edilen Süper Kupa maçı, Avrupa ve dünya basınında geniş yankı buldu.
Galatasaray ile Fenerbahçe, dün akşam 2023 Turkcell Süper Kupa maçında 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 1'inci dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.
U19 takımı oyuncuları golü yedikten sonra saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken, soyunma odasına yöneldiler. Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları da bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4'üncü dakikada tatil etti. Tatil edilen mücadele Avrupa ve dünya basınında geniş yer buldu.
Ülke basınlarında yer alan ifadeler şöyle;
PORTEKİZ
O Jogo: Beklenen oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto eden Fenerbahçe, U19 takımıyla çıktığı Süper Kupa finalinde sahadan çekildi.
Abola: Fenerbahçe U19 oyuncularıyla sahaya çıkıyor, ilk dakikada gol yiyor ve sahayı terk ediyor. Jorge Jesus'un eski takımının antrenörü, Icardi'nin golünün ardından oyuncuları soyunma odasına çağırdı.
Record: Gerçeküstü. Galatasaray 49 saniyede gol attı ve Fenerbahçe kısa süre sonra oyunu bıraktı. Türk futbolu sıkıntılı günler yaşamaya devam ediyor. Bu pazar günü federasyonu protesto eden Fenerbahçe, Süper Kupa'da genç oyunculardan oluşan takımıyla sahaya çıktı ve 1-0 mağlup olduğu dakikadan sonra sahayı terk etme ve iptal kararı aldı.
BREZİLYA
Globo Esporte: Fenerbahçe U19 takımının en büyük rakibiyle klasik bir maça çıkıp bir dakika sonra sahadan çekilmesi kararı, federasyonla aranın bozulması anlamına geliyor.