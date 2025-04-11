Dünyanın en çok taraftarı olan futbol takımları listesi güncellendi
Alman istatistik kurumu Statista, dünyanın en çok taraftarı olan takımlarının listesini güncelledi. Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı listede 3 büyüklerin sıralamadaki yeri de belli oldu.
Alman istatistik kurumu Statista, dünya üzerinde en çok taraftarı olan kulüpleri araştırarak verilerini yayınladı.
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Yapılan araştırmalara göre ilk 5 sıra ve Türk takımlarının ilk 20'deki yeri şu şekilde:
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5 - Bayern Münih (300 milyon)
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4 - Liverpool (400 milyon)
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