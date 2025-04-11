  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Dünyanın en çok taraftarı olan futbol takımları listesi güncellendi

Dünyanın en çok taraftarı olan futbol takımları listesi güncellendi

Alman istatistik kurumu Statista, dünyanın en çok taraftarı olan takımlarının listesini güncelledi. Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı listede 3 büyüklerin sıralamadaki yeri de belli oldu.

Dünyanın en çok taraftarı olan futbol takımları listesi güncellendi - Resim: 1

Alman istatistik kurumu Statista, dünya üzerinde en çok taraftarı olan kulüpleri araştırarak verilerini yayınladı.

1 / 10
Dünyanın en çok taraftarı olan futbol takımları listesi güncellendi - Resim: 2

Yapılan araştırmalara göre ilk 5 sıra ve Türk takımlarının ilk 20'deki yeri şu şekilde:

2 / 10
Dünyanın en çok taraftarı olan futbol takımları listesi güncellendi - Resim: 3

5 - Bayern Münih (300 milyon)

3 / 10
Dünyanın en çok taraftarı olan futbol takımları listesi güncellendi - Resim: 4

4 - Liverpool (400 milyon)

4 / 10