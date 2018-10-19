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  3. 19 Ekim 2018 14:02

İşte dünyanın en iyi stadyumları !

İspanya'nın ünlü spor gazetesi Marca, okuyucularına sunduğu oylamada dünyanın en iyi stadyumunu seçti. İşte o stadyumlar...

İşte dünyanın en iyi stadyumları !

MARCA, EN İYİ GALATASARAY DEDİ


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İşte dünyanın en iyi stadyumları !

AZADI STADIUM (IRAN)


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İşte dünyanın en iyi stadyumları !

IBROX (GLASGOW RANGERS)


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İşte dünyanın en iyi stadyumları !

BORAD EL ARAB (AL AHLY)


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