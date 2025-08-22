Dursun Özbek Barış Alper Yılmaz ve kaleci transferi için son noktayı koydu

Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek isteyen Suudi Arabistan ekibi Neom SC'nin ilgisine ilişkin gelen soru üzerine Başkan Dursun Özbek, şunları dile getirdi:

"Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’a katkısı da çok büyük. Net olarak şunu ifade etmekteyim ki Galatasaray Başkanı olarak ben Galatasaray’ın başarısına hedeflenmiş birisiyim. Sezon başında plan yapıyorsunuz, sezonun ortasında planları uygulamaya koyup, sezon sonunda da önümüzdeki sezonun planlarını yapıyorsunuz. Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru artık bizim Avrupa’da oynayacağımız kesinleşmişti. Dolayısıyla bizim başarı çıtamız Avrupa’da, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ve bunun için bir kadro planlaması yaptık. Bu hedefe gitmek için en önemli parametrelerden birisi geçen sezon Galatasaray’a büyük katkı vermiş oyuncuları sistemin içinde tutmak. Hiçbir zaman yeni bir takım kurmak hedefimiz değildi. Hedefimiz, mevcut başarılı kadroyu korumaktı. Bunun en büyük göstergesi de Osimhen transferiydi. Osimhen’i Galatasaray bütün gücünü kullanarak transfer etmiştir ve Türkiye’nin bugüne kadar yapılmış en büyük transferini realize etmektir. Bunun amacı başta koyduğumuz projeydi. Başta koyduğumuz proje; başarılı kadroyu korumak ve eksik yerlere takviye yapmaktı. Leroy Sane böyle geldi. Osimhen bu kadronun olmazsa olmaz parçası olduğu için Galatasaray kendisini transfer etti. Bugüne geldiğimizde Galatasaray başkanının ‘Futbolcuya transfer teklifi var, o zaman onu satalım’ gibi bir tutumu olamaz. O zaman yaptığımız projenin bir anlamı olmaz."