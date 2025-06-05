Dursun Özbek müjdeyi vermişti: Galatasaray'ın Osimhen'e yaptığı teklif ortaya çıktı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında Sabah gazetesine yaptığı açıklamada "Galatasaray'a karşı önemli bir aidiyet duygusu var. Geçtiğimiz günlerde ailesi ve arkadaşlarına Galatasaray Adası'nda verdiği davet, bunun güzel bir göstergesi. Sadece para odaklı düşünen bir oyuncu asla değil. Karakter olarak çok iyi bir insan. Aile kavramına çok önem veriyor. Galatasaray'da kalırsa bunda sevgisi en önemli pay olacak. Bu ayrıntı çok önemli. Görüşmeler iyi gidiyor. Bir haftaya inşallah güzel haberler veririz." ifadelerini kullanmıştı.