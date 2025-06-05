Dursun Özbek müjdeyi vermişti: Galatasaray'ın Osimhen'e yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray Başkanı Dursun Özvbek'in "Bir haftaya inşallah güzel haberler veririz" dediği Osimhen transferinde sürpriz iddia... Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın bu sezon 41 maçta 37 gol ve 8 asistlik skor katkısı veren gol makinesi Victor Osimhen için kesenin ağzını açtığı ve yeni bir teklif yaptığı iddia edildi.
Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da Victor Osimhen sezona damga vurdu. Süper Lig'i Gol Kralı olarak tamamlayan Osimhen yaklaşık 25 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle zor bir transfer olduğu biliniyordu.
Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ın gol makinesi Victor Osimhen'in önümüzdeki sezon için Galatasaray'ı mı yoksa başka bir takımımı tercih edeceğine dair iddialar ve tartışmalar devam ederken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama gelmişti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında Sabah gazetesine yaptığı açıklamada "Galatasaray'a karşı önemli bir aidiyet duygusu var. Geçtiğimiz günlerde ailesi ve arkadaşlarına Galatasaray Adası'nda verdiği davet, bunun güzel bir göstergesi. Sadece para odaklı düşünen bir oyuncu asla değil. Karakter olarak çok iyi bir insan. Aile kavramına çok önem veriyor. Galatasaray'da kalırsa bunda sevgisi en önemli pay olacak. Bu ayrıntı çok önemli. Görüşmeler iyi gidiyor. Bir haftaya inşallah güzel haberler veririz." ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bu açıklamasının ardından sürpriz bir ayrıntı daha ortaya çıktı.