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  3. 23 Temmuz 2020 09:55

Duygu Sarışın'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Uzun süredir Çağatay Ulusoy'la ilişki yaşayan Duygu Sarışın önceki gün Etiler'deydi. Bir kafede arkadaşıyla buluşan oyuncu, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti.

Duygu Sarışın'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Uzun süredir Çağatay Ulusoy'la ilişki yaşayan Duygu Sarışın önceki gün Etiler'deydi. Bir kafede arkadaşıyla buluşan oyuncu, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti.

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Duygu Sarışın'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Ayrılık iddiasını "Biz ayrılmadık ki" diyerek yalanlayan Sarışın, "3-4 kez ayrılıp barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu söylentiler sizi üzüyor mu?" sorusuna da yanıt verdi...

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Duygu Sarışın'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

"Sizin gazeteci arkadaşlarınız yazıyor öyle. Yoksa 3-4 kere ayrılıp barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşimle bile tartışıyoruz bazen."

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Duygu Sarışın'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

O KADAR KİLOLU DEĞİL Duygu Sarışın, Marmaris tatilinde görüntülenen Çağatay Ulusoy'un kilo aldığına ilişkin yorumlar üzerine "Onu Çağatay'ı bulunca ona sorun ama o kadar da kilolu değil" dedi.

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