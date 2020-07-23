Duygu Sarışın'dan Çağatay Ulusoy açıklaması
Uzun süredir Çağatay Ulusoy'la ilişki yaşayan Duygu Sarışın önceki gün Etiler'deydi. Bir kafede arkadaşıyla buluşan oyuncu, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti.
Uzun süredir Çağatay Ulusoy'la ilişki yaşayan Duygu Sarışın önceki gün Etiler'deydi. Bir kafede arkadaşıyla buluşan oyuncu, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti.
Ayrılık iddiasını "Biz ayrılmadık ki" diyerek yalanlayan Sarışın, "3-4 kez ayrılıp barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu söylentiler sizi üzüyor mu?" sorusuna da yanıt verdi...
"Sizin gazeteci arkadaşlarınız yazıyor öyle. Yoksa 3-4 kere ayrılıp barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşimle bile tartışıyoruz bazen."