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Ebrar Karakurt, kulüp başkanıyla tartıştı

Igor Gorgonzola Novara forması giyen Ebrar Karakurt, kulüp başkanı Gianvittorio Leonardi ile tartıştı.

Ebrar Karakurt, kulüp başkanıyla tartıştı - Resim: 1

İtalya Kadınlar Voleybol Ligi play yarı final serisinde Igor Gorgonzola Novara, Imoco Conegliano'ya konuk oldu. Novara'nın gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde yer alması için kazanması gereken mücadeleyi Imoco 3-0 kazandı.

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Ebrar Karakurt, kulüp başkanıyla tartıştı - Resim: 2

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, karşılaşmanın ardından Ebrar Karakurt ile takım patronu Leonardi arasında tartışma çıktı.

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Ebrar Karakurt, kulüp başkanıyla tartıştı - Resim: 3

Habere göre, Ebrar Karakurt ile patron Leonardi arasında soyunma odası ve basın odasına bitişik koridorlarda sözlü olarak tartıştı. 

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Ebrar Karakurt, kulüp başkanıyla tartıştı - Resim: 4

Leonardi Karakurt'u profesyonel olmamakla itham etti. Ebrar da bu sözler üzerine Leonardi'ye benzer şekilde cevap verdi.

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