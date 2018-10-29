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  3. 29 Ekim 2018 11:35

Loris Karius'un yeni gözdesi Ece Sükan !

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius geçtiğimiz gün bir mekanda Ece Sükan'ı görüp hayran kaldı.

Loris Karius'un yeni gözdesi Ece Sükan !

Beşiktaş'a imza attığı günden beri özel hayatı ve yakışıklılığıyla da gündemden düşmeyen Alman kaleci Loris Karius hakkında şok bir iddia daha ortaya atıldı.
(Takvim)

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Loris Karius'un yeni gözdesi Ece Sükan !

Sosyal medyadan Türk güzellere mesaj attığı haberleriyle gündem olan 25 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz günlerde gittiği Soho House'da Ece Sükan'ı gördü. 41 yaşındaki güzel stil danışmanı, model ve oyuncuya hayran kalan Loris Karius, dedikodulara göre Sükan'la tanışmak için seferber oldu.

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Loris Karius'un yeni gözdesi Ece Sükan !

KARIUS'TAN DETAYLI ARAŞTIRMA...
Devreye yanındaki menajerini sokan Alman kaleci, Ece Sükan hakkında detaylı bilgiler aldı. Sükan'ın stil danışmanı olduğunu öğrenen Loris Karius, menajeri aracılığıyla Sükan'a "Stilim konusunda bana yardımcı olabilir misin?" diyerek teklifte bulundu.

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Loris Karius'un yeni gözdesi Ece Sükan !

İddiaya göre Sükan'dan birlikte çalışma anlamında olumsuz teklif alan Alman kaleci, yine yabancı menajeri aracılığıyla Ece Sükan'a mesajlar göndermeyi sürdürüyor.

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