Eczacıbaşı Dynavit Yarı Finalde! Polonya'da 2 set yetti; işte Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibimiz
Türk voleybolunun gururu Eczacıbaşı Dynavit, Avrupa’nın en büyük kupasında bir kez daha devler arasına adını yazdırdı! Polonya deplasmanında KS DevelopRes Rzeszów karşısında tur için gereken 2 seti hızla hanesine yazdıran temsilcimiz, maçı 3-2 kaybetse de CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali biletini cebine koydu.
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Polonya ekibi KS DevelopRes Rzeszów’a konuk oldu. İlk iki seti 25-17 ve 25-17'lik skorlarla domine eden temsilcimiz, yarı finale yükselmeyi erken garantiledi.
CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. Temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın Podpromie Hall salonunda çıktığı kritik maçta hata yapmadı. Tur için sadece 2 sete ihtiyacı olan turuncu-beyazlılar, maça fırtına gibi başlayarak işi erkenden bitirdi.
Maçın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan Eczacıbaşı, özellikle Stysiak’ın servis turunda farkı açarak ilk seti 25-17 kazandı.
İkinci sette de Jack-Kısal ve Dana Rettke’nin etkili oyunuyla rakibine şans tanımayan temsilcimiz, aynı skorla (25-17) durumu 2-0’a getirdi ve adını resmen Dörtlü Final’e yazdırdı.