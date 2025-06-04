Edin Dzeko için sürpriz transfer hamlesi: Avrupa'ın devi onu istiyor
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız İstanbul'dan ayrılan 39 yaşındaki Bosna Hersekli yıldız golcüsü Edin Dzeko ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki Bosna Hersekli yıldız golcüsü Edin Dzeko geçtiğmiz Cumartesi günü sessiz sedasız İstanbul'u terk etmişti.
1 / 12
İstanbul Havalimanı'ndan kendisini ülkesi Bosna Hersek'e götürecek uçağa tek başına geldiği görülen Dzeko'nun bu sessiz vedası Fenerbahçelileri de üzmüştü.
2 / 12
Ancak NTV Spor'un haberine göre artık 39 yaşında olan bir zamanların efsane forveti için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
3 / 12
İspanyol basını, Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'ya Real Madrid'in talip olduğunu yazdı.
4 / 12