El Clasico'da gol yağmuru! 2-0 geriden gelip 4-3 kazandı...
Barcelona, La Liga'nın 35. haftasında El Clasico'da sahasında mücadele ettiği Real Madrid'i 2-0 geriden gelerek, 4-3'lük skorla mağlup etti.
Kaynak: İHA
La Liga'nın 35. haftasında Barcelona evinde Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Madrid, Kylian Mbappe'nin 5. dakikada penaltıdan ve 14. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti.
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Ev sahibi takım daha sonra hücumda etkinliğini arttırdı ve 19. dakikada Eric Garcia ve 32. dakikada da Lamine Yamal'ın golleriyle eşitliği yakaladı.
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Müsabakanın 34 ve 45. dakikalarında da Raphinha'nın kaydettiği gollerle Barcelona devreye 4-2'lik skorla önde girdi.
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İkinci yarıda konuk ekip 70. dakikada Kylian Mbappe ile farkı 1'e indirse de Barcelona sahadan 4-3'lük skorla galip ayrıldı.
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