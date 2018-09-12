İşte Emre Akbaba'nın ilginç hikayesi !
İsveç maçına damga vuran Emre Akbaba'nın futbolculuk hikayesi neredeyse film gibi ve tam bir başarı öyküsü..
Emre Akbaba... Hem Galatasaray hem de Milli Takım'ın yeni yıldızı. İsveç maçına damga vuran Emre Akbaba'nın futbolculuk hikayesi neredeyse film gibi ve tam bir başarı öyküsü.
Emre Akbaba'nın hikayesini, onu keşfeden 'yetenek avcısı' Berkant Karlıdağ, Serkan Akkoyun'a anlattı...
A Milli Takım'ın İsveç karşısında 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığı maçta, attığı 2. ve 3. gollerle damgasını vuran Emre Akbaba'nın Fransa günlerinde başlayan kariyerinin tam bir başarı öyküsü olduğu ortaya çıktı.
Emre Akbaba'yı Fransa'da 'Avrupa'nın Yıldızları' organizasyonu ile keşfeden ve Avrupa'da 'yetenek avcısı Türk' olarak bilinen Berkant Karlıdağ, yıldız futbolcunun Fransa günlerinden Türkiye'ye uzanan hikayesini sadece Sabah.com.tr Spor Editörü Serkan Akkoyun'a anlattı.
İşte Emre Akbaba'nın Fransa-Türkiye hattında yaşadığı film gibi hikayesi...