Emre, Arda, Muslera... Hangi futbolcu ne kadar dolandırıldı?
Galatasaray'da önceki dönemde başkan yardımcılığı görevini yürüten avukat Rezan Epözdemir, Türk futbolunda gündemi sarsan dolandırıcılık olayıyla ilgili açıklama yaptı.
Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan gibi isimlerin olduğu dolandırıcılık soruşturmasıyla ilgili avukat Rezan Epözdemir'den açıklama geldi.
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343 isimli programa konuk olan Epözdemir, BDDK'dan rapor beklediklerini belirtti. Epözdemir'in paylaştığına göre dolandırılan isimler ve miktarlar şöyle:
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Arda Turan: 7.5 milyon dolar
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Emre Belözoğlu: 4.5 milyon dolar
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