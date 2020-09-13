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  3. 13 Eylül 2020 00:51

Emre Belözoğlu açıkladı Fenerbahçe taraftarı çıldırdı

TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'de transferden sorumlu isim Emre Belözoğlu ile konuştuğunu ve tecrübeli futbol adamının sarı lacivertlilerle 30 gol atacak bir forvetin kazandırılacağını söyledi.

Emre Belözoğlu açıkladı Fenerbahçe taraftarı çıldırdı

Tümer Metin konu ile ilgili yaptığı konuşmasında, "Emre Belözoğlu ile konuştum. 'Muriqi gittiğinde, bir tane 30 gol yapacak, arkasından da 15 gol yapacak 2 tane santrfor, 3. haftaya kalmadan takıma monte edeceğiz, oyuncular hazır abi' dedi" ifadelerini kullandı.

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Emre Belözoğlu açıkladı Fenerbahçe taraftarı çıldırdı

Bu transfer müjdesinin üzerine Fenerbahçe taraftarında gözler Edinson Cavani'ye çevirilirken, sosyal medyada adeta bir coşku yaşandı.

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Emre Belözoğlu açıkladı Fenerbahçe taraftarı çıldırdı

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN O YORUMLAR

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Emre Belözoğlu açıkladı Fenerbahçe taraftarı çıldırdı

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