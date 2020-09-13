Emre Belözoğlu açıkladı Fenerbahçe taraftarı çıldırdı

Tümer Metin konu ile ilgili yaptığı konuşmasında, "Emre Belözoğlu ile konuştum. 'Muriqi gittiğinde, bir tane 30 gol yapacak, arkasından da 15 gol yapacak 2 tane santrfor, 3. haftaya kalmadan takıma monte edeceğiz, oyuncular hazır abi' dedi" ifadelerini kullandı.