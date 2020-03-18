Emre Belözoğlu dümenin başına geçti!

Takvim'in haberine göre tüm enerjilerini sahaya vermeleri gerektiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "7 maçtır kazanamıyoruz. Bunun tamamen psikolojik olduğunu farkındayım. Ama burası Fenerbahçe. Kayseri maçını kazanıp bu kötü seriyi bitirelim" diye konuştu.