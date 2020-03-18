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  3. 18 Mart 2020 14:15

Emre Belözoğlu dümenin başına geçti!

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, yeşil beyazlılara 1-0 mağlup olmuş ve galibiyet hasretini 7 maça çıkartmıştı.

Emre Belözoğlu dümenin başına geçti!

Fenerbahçe'de hüsranın devam etmenin ardından adeta çılgına dönen taraftarları, Başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken, oyunculara da büyük tepki göstermişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu, dümenin başına geçti ve futbolcularla özel bir toplantı gerçekleştirdi.

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Emre Belözoğlu dümenin başına geçti!

"ARTIK BU SERİYİ BİTİRELİM" Cuma günü sahasında Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaptı. 

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Emre Belözoğlu dümenin başına geçti!

Takvim'in haberine göre tüm enerjilerini sahaya vermeleri gerektiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "7 maçtır kazanamıyoruz. Bunun tamamen psikolojik olduğunu farkındayım. Ama burası Fenerbahçe. Kayseri maçını kazanıp bu kötü seriyi bitirelim" diye konuştu.

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Emre Belözoğlu dümenin başına geçti!

FALETTE OYNAMAYA HAZIR! Sakatlığı geçtikten sonra ilk kez Konya maçında kadroya alınan Falette, Kayseri maçında stoper mevkindeki yerine alacak. Savunmanın göbeği Serdar - Falette ikilisinden oluşacak.

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