Emre Belözoğlu dümenin başına geçti!
Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, yeşil beyazlılara 1-0 mağlup olmuş ve galibiyet hasretini 7 maça çıkartmıştı.
Fenerbahçe'de hüsranın devam etmenin ardından adeta çılgına dönen taraftarları, Başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken, oyunculara da büyük tepki göstermişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu, dümenin başına geçti ve futbolcularla özel bir toplantı gerçekleştirdi.
"ARTIK BU SERİYİ BİTİRELİM" Cuma günü sahasında Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaptı.
Takvim'in haberine göre tüm enerjilerini sahaya vermeleri gerektiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "7 maçtır kazanamıyoruz. Bunun tamamen psikolojik olduğunu farkındayım. Ama burası Fenerbahçe. Kayseri maçını kazanıp bu kötü seriyi bitirelim" diye konuştu.