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  3. 21 Ağustos 2020 13:21

Emre Belözoğlu o transfer için yönetimi ikna etti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Emre Belözoğlu o transfer için yönetimi ikna etti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Emre Belözoğlu o transfer için yönetimi ikna etti

Sezon sona ermeden Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık anlaşma sağlayan yönetim; Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Barış Sungur transferlerini de resmen açıkladı.

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Emre Belözoğlu o transfer için yönetimi ikna etti

Transferde durmaya niyeti olmayan sarı-lacivertliler, listedeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

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Emre Belözoğlu o transfer için yönetimi ikna etti

Emre Belözoğlu'nun başrolü oynadığı transfer operasyonunda Fenerbahçe, Jose Sosa'yı beklemeye geçti.

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