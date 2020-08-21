Emre Belözoğlu o transfer için yönetimi ikna etti
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sezon sona ermeden Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık anlaşma sağlayan yönetim; Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Barış Sungur transferlerini de resmen açıkladı.
Transferde durmaya niyeti olmayan sarı-lacivertliler, listedeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.