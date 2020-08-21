Emre Belözoğlu o transfer için yönetimi ikna etti

Sezon sona ermeden Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık anlaşma sağlayan yönetim; Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Barış Sungur transferlerini de resmen açıkladı.