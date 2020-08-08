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  3. 08 Ağustos 2020 11:55

Emre Belözoğlu'dan 6 transfer daha

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, tam 4 transferi aynı gün içerisinde açıklayarak, taraftarlarını sevindirmişti.

Emre Belözoğlu'dan 6 transfer daha

Sarı-lacivertli takım Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı renklerine bağladığını duyurmuştu.

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Emre Belözoğlu'dan 6 transfer daha

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, ikinci büyük operasyonuna başladı. Listede sürpriz isimler de var.

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Emre Belözoğlu'dan 6 transfer daha

İşte Takvim'in haberine göre sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu o futbolcular...

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Emre Belözoğlu'dan 6 transfer daha

Kenan Karaman (Düsseldorf)

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