Emre Belözoğlu'dan 6 transfer daha
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, tam 4 transferi aynı gün içerisinde açıklayarak, taraftarlarını sevindirmişti.
Sarı-lacivertli takım Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı renklerine bağladığını duyurmuştu.
Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, ikinci büyük operasyonuna başladı. Listede sürpriz isimler de var.
İşte Takvim'in haberine göre sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu o futbolcular...