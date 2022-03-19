Emre Mor Fatih Karagümrük'te yeniden doğdu
Danimarka'nın Nordsjaelland takımında yetişen Emre Mor, kariyer basamaklarını çok hızlı tırmanarak Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'a transfer yapmıştı. Emre Mor Fatih Karagümrük'te adeta yeniden doğdu.
Çok erken yaşta adından söz ettiren ve A Milli Takım'a kadar yükselen Emre Mor, kısa süre içerisinde kariyerinde dibi gördü.
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İstikrarsız performansı ve saha dışındaki görüntüsüyle düşüşe geçen Emre Mor, adeta hafızalardan silindi.
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Bu sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer olan genç oyuncu, yeniden doğuyor.
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Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel'le birlikte çalışan Emre Mor, İstanbul ekibiyle çıktığı 22 maçta 5 gol ve 2 asist kaydetti.
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