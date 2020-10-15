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  3. 15 Ekim 2020 22:51

Emre Mor'daki büyük değişimin sırrı ortaya çıktı!

Galatasaray ve Olympiakos'ta kiralık olarak geçirdiği sezonda beklentilerin uzağında kalan Emre Mor, La Liga'da bu sezon 5 maçın tamamında Celta Vigo forması ile sahaya çıktı ve bu kez övgü toplamayı başardı.

Emre Mor'daki büyük değişimin sırrı ortaya çıktı!

Galatasaray ve Olympiakos'ta kiralık olarak geçirdiği sezonda beklentilerin uzağında kalan Emre Mor, La Liga'da bu sezon 5 maçın tamamında Celta Vigo forması ile sahaya çıktı ve bu kez övgü toplamayı başardı.

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Emre Mor'daki büyük değişimin sırrı ortaya çıktı!

Emre ile sahada birlikte olan Suarez, mevkisi gereği Türk futbolcuyla yan yana görev yapıyor. Eski Barcelona'lı oyuncu, Emre Mor'u takım içinde en iyi tanıyan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

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Emre Mor'daki büyük değişimin sırrı ortaya çıktı!

Milliyet'te yer alan habere göre Suarez, 23 yaşındaki takım arkadaşının aslen zihinsel bir dönüşüm içerisine girdiğini belirterek şunları söyledi:

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Emre Mor'daki büyük değişimin sırrı ortaya çıktı!

"Emre Mor önemli bir oyuncu. Çok iyi bir futbolcu. Bu sezon şu ana kadar tüm maçlarda forma giydi. Oynadığı maçlarda da iyi işler yaptı ve bizim için önemli bir isimdi.

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