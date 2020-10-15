Emre Mor'daki büyük değişimin sırrı ortaya çıktı!
Galatasaray ve Olympiakos'ta kiralık olarak geçirdiği sezonda beklentilerin uzağında kalan Emre Mor, La Liga'da bu sezon 5 maçın tamamında Celta Vigo forması ile sahaya çıktı ve bu kez övgü toplamayı başardı.
Galatasaray ve Olympiakos'ta kiralık olarak geçirdiği sezonda beklentilerin uzağında kalan Emre Mor, La Liga'da bu sezon 5 maçın tamamında Celta Vigo forması ile sahaya çıktı ve bu kez övgü toplamayı başardı.
Emre ile sahada birlikte olan Suarez, mevkisi gereği Türk futbolcuyla yan yana görev yapıyor. Eski Barcelona'lı oyuncu, Emre Mor'u takım içinde en iyi tanıyan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre Suarez, 23 yaşındaki takım arkadaşının aslen zihinsel bir dönüşüm içerisine girdiğini belirterek şunları söyledi: