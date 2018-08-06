Enes Ünal Beşiktaş'a geliyor !
Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Enes Ünal transferinde sona çok yaklaştı.
Beşiktaş, Enes Ünal'a çok yaklaştı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in daha önce alınmasını istediği Enes için fırsat doğdu. Enes Ünal'ın kulübü Villarreal, Milan'dan Carlos Bacca'nın tapusunu almak için görüşmelerini sürdürüyor.
(Akşam)
Bu transferin büyük olasılıkla olumlu sonuçlanması bekleniyor. İspanyol ekibi bu sezon forvete Toko Ekambi ile Gerard Moreno'yu transfer etti. Bacca'nın da gelişiyle şansı kalmayacak.
BÜYÜK YATIRIM YAPTILAR
Villareal, Enes Ünal'ı 2017 yazında 14 milyon euro karşılığında M.City'den renklerine bağlamıştı. Levante'ye de kiralandı ancak kısa süre sonra geri döndü. Özellikle geçen sezon Atletico Madrid maçında sonradan girip goller attıktan sonra adeta kıymete bindi.