Erden Timur'dan seçim açıklaması
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, mayıs ayının sonunda yapılacak olağan seçimli genel kurul ile ilgili açıklama yaptı.
Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen 'Galatasaray’da Yılın Sporcusu' ödül töreninin ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, gündemle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Törende çok güzel anlar yaşadıklarını söyleyen Timur, "Tüm branşlarda Galatasaray’da herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Bu branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz olsun çok büyük çaba sarf ediliyor. Bazılarında bu çaba sonuca dönüşüyor, bazıların da daha az sonuca dönüşüyor. Amatör branşlarda İlkin ödül aldı. Kendisi Galatasaray için çok kıymetli birisi. Hep futbol konuşuluyor, diğer branşlar az konuşuluyor ama bunu da yavaş yavaş Galatasaray olarak eski günlerdeki gibi getirmemiz gerekiyor.
Bir taraftan Nando ömrünü neredeyse Galatasaray’da geçirmiş, o ödül aldı. Barış ve Mertens’e de ayrı bir sayfa açmamız gerekiyor. Okan hocamız buraya geldi. Çok kısa ama içten konuşmasıyla hepimize çok güzel mesajlar verdi. Dries de bu yaşta böyle bir performansta hepimizi onurlandırıyor. Bizlere de bu anlamda nişane veriyor ama sonuçta bu işi sporcular, teknik ekip yapıyor. Tabii yönetim kurulunun da herkesin büyük emeği var. Asıl iş onların. Onların yaptığıyla da gururlanıyoruz" diye konuştu.
"SEÇİMDE OLMA, OLMAMA MESELESİNİN HİÇBİR ÖNEMİ YOK"
25 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulla alakalı bazı konulara açıklık getiren Erden Timur, "Bir kere şunun bilinmesini gerekiyor, bizim için mayıs artık çiçekler açmaya başladı, mayıs bizim ayımız. Bizim yılımız mayısla başlıyor. Bizim yılbaşımız mayıs. Dolayısıyla gündemimiz tek bir şey var, şampiyonluk. Mayıs bizim için seçim değil, şampiyonluk ayıdır. İnşallah sonuna kadar da böyle devam edeceğiz, rehavete kapılmadan. Sonuçta 4 maçımız var. Tüm camianın bu anlamda bütünleşmesi gerekiyor. Zaten çok bütünleşmiş durumdayız. Seçimde olma, olmama meselesinin hiçbir önemi yok.