Erden Timur'dan seçim açıklaması

Bir taraftan Nando ömrünü neredeyse Galatasaray’da geçirmiş, o ödül aldı. Barış ve Mertens’e de ayrı bir sayfa açmamız gerekiyor. Okan hocamız buraya geldi. Çok kısa ama içten konuşmasıyla hepimize çok güzel mesajlar verdi. Dries de bu yaşta böyle bir performansta hepimizi onurlandırıyor. Bizlere de bu anlamda nişane veriyor ama sonuçta bu işi sporcular, teknik ekip yapıyor. Tabii yönetim kurulunun da herkesin büyük emeği var. Asıl iş onların. Onların yaptığıyla da gururlanıyoruz" diye konuştu.