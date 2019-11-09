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  3. 09 Kasım 2019 11:35

Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yorumladı

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-2 yenerken maçın hakemi Ali Palabıyık'ın VAR'la koordinasyonu, verdiği penaltı kararları ve çıkardığı kırmızı kartlar SABAH

Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yorumladı

Heyecanı yüksek bir maç, kalitesi yok, güzel goller var; her şeyden önce VAR var! Bu sene ilk defa VAR'ın doğru kullanıldığını gördük.

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Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yorumladı

Neymiş efendim, eğer VAR çağırıyorsa ve hakem hatalıysa hakemin puanı düşermiş; VAR çağırırsa ve VAR hatalıysa bu kez de VAR'ın puanı düşermiş.

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Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yorumladı

Yahu kardeşim sizin hakemlerinizin puanlarının düşmesi mi önemli, sahadaki takımların kaybettikleri puanlar mı? Böyle rezillik olur mu? Bu hafta biraz hizaya gelinmiş.

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Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yorumladı

Şunu net yazalım; Fenerbahçe mücadele ediyor tamam ama futbol olarak iyi değil. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra rakibini bitiremiyorsan, çok zor anlar yaşarsın.

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