Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yorumladı
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-2 yenerken maçın hakemi Ali Palabıyık'ın VAR'la koordinasyonu, verdiği penaltı kararları ve çıkardığı kırmızı kartlar SABAH
Heyecanı yüksek bir maç, kalitesi yok, güzel goller var; her şeyden önce VAR var! Bu sene ilk defa VAR'ın doğru kullanıldığını gördük.
Neymiş efendim, eğer VAR çağırıyorsa ve hakem hatalıysa hakemin puanı düşermiş; VAR çağırırsa ve VAR hatalıysa bu kez de VAR'ın puanı düşermiş.
Yahu kardeşim sizin hakemlerinizin puanlarının düşmesi mi önemli, sahadaki takımların kaybettikleri puanlar mı? Böyle rezillik olur mu? Bu hafta biraz hizaya gelinmiş.